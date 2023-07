Jude Bellingham strebt mit Real Madrid nach dem Maximum

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bestritt Real Madrid sein zweites Testspiel in den USA und besiegte Manchester United mit 2:0. Jude Bellingham, Torschütze zum Führungstreffer, war nach dem Spiel glücklich über seinen Treffer und seine Anfangszeit bei Real Madrid.

Mit einem gekonnten Heber überwand der englische Neuzugang United-Keeper Andre Onana (27) in der sechsten Spielminute zur frühen Führung der Königlichen. Bellingham, der in den bisherigen Vorbereitungsspielen auf der Zehnerposition eingesetzt wurde und beim neuen 4-1-2-1-2 System oft in die Räume der falschen Neun stößt, gefällt seine Position und sein Zug zum Tor: "Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich, dass ich mich so gut wie möglich in die Mannschaft einbringen kann. Ich hoffe, dass dieses Tor das erste von vielen ist."

Eingewöhnungsphase leicht gemacht

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid war durchaus damit zu rechnen, dass der englische Mittelfeldspieler etwas Zeit benötigt, um sich an das Spiel von Real Madrid und die spanische Mentalität zu gewöhnen.

Bellingham jedoch betonte gegenüber Mundo Deportivo, dass ihm die Eingewöhnung dank seiner Mannschaftskollegen leichtgefallen ist: "Im Moment bin ich glücklich, ruhig und genieße das Leben in diesem Verein. Die Mannschaftskameraden haben mich vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen."