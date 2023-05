Benzema-Ersatz: Real Madrid vor Einigung mit Top3-Torjäger

Carlo Ancelotti (63) verfügt in der auslaufenden Spielzeit 2022/23 in Person von Mariano Diaz zwar über einen nominellen Ersatz für Torjäger Karim Benzema, der 29-Jährige wurde aber saisonübergreifend in nur 159 Spielminuten auf den Rasen geschickt.

In wenigen Wochen endet das teure Missverständnis Real Madrid/Mariano Diaz. Florentino Perez holte das Eigengewächs 2018 nach einer überragenden Saison im Trikot von Olympique Lyon für 20 Millionen Euro Ablöse zurück ins Bernabeu und stattete ihn mit einem bestens datierten Vertrag bis 2023 aus. Lyon hatte ein Jahr zuvor lediglich 8,5 Millionen Euro Transferentschädigung überwiesen.

Mariano Diaz kam beim spanischen Rekordmeister nie in Tritt. Der angedachten Rolle als Edel-Vertreter von Karim Benzema wurde der in Katalonien geborene Mittelstürmer nicht gerecht. Am 30. Juni 2023 endet vertragsgemäß die Zusammenarbeit zwischen Stürmer und Real.