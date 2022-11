Youssoufa Moukoko zu Real Madrid? "Könnte perfekt passen"

Álvarez de Mon verweist zudem auf den Ende Juni kommenden Jahres auslaufenden Vertrag Moukokos in Dortmund. Der Journalist hält Youssoufa Moukoko aus Sicht von Real Madrid für eine "sehr gute" Option. Der derzeitige Dortmunder könne "perfekt passen", um Karim Benzema zu beerben. "Das würde gut zur Strategie von Real Madrid passen."

Die spanischen Fans sollten den jungen Deutschen im Auge behalten, rät der Journalist seinen Landsleuten: "Er nimmt an der Weltmeisterschaft teil und spielt in der spanischen Gruppe. Da können wir ihn uns genau ansehen."

Borussia Dortmund will den auslaufenden Vertrag von Moukoko verlängern - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Youssoufa Moukoko: BVB hofft auf Verlängerung

Borussia Dortmund will sein Offensiv-Juwel indes nicht abgeben. "Es gibt für mich keine andere logische Schlussfolgerung als dass Youssoufa sagt, ich bleibe beim BVB", erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unlängst gegenüber Bild TV.

Edin Terzic, der Moukoko in den vergangenen Wochen als Stammspieler einsetzte, drückt ebenfalls seine Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit aus. "Der Junge ist 17, er wird in knapp zwei Monaten volljährig, dann darf er die Unterschrift auch alleine setzen", so der Cheftrainer.

Nach Informationen der Sportbild bietet der BVB seinem Mittelstürmer ein Jahresgehalt von 5 Millionen Euro an, die Moukoko-Seite soll allerdings 7 Millionen Euro für die Fortsetzung der Zusammenarbeit fordern.