Benzema-Ersatz: Real Madrid hat ein neues Transferziel (19)

Karim Benzema hat seinen Frust über die verpasste Weltmeisterschaft offenbar verdaut. Der Mannschaftskapitän meldete sich bei Real Madrid mit vier Toren aus den drei Ligaspielen nach überstandener Verletzungspause zurück.

Insgesamt hat der Mittelstürmer für die königlichen nun sensationelle 228 Tore in der Primera Division erzielt. Damit überholte Benzema die 2014 verstorbene Vereinslegende Alfredo di Stefano. Wie lange Benzema noch so zuverlässig für Real Madrid trifft, steht aber in den Sternen.

Im Dezember feierte der Superstar seinen 35. Geburtstag. In der laufenden Saison hat er mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Den am Saisonende auslaufenden Vertrag wird der Weltfußballer wohl um eine Spielzeit verlängern. Als potentiellen Nachfolger haben die Blancos das brasilianischen Sturm-Juwel Endrick (16) für den Sommer 2024 verpflichtet.