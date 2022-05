Real Madrid "Benzema und Modric waren wie Harvard für Rodrygo"

Real Madrid kann Ende Mai seinen 14. Titel in der Champions League gewinnen, obwohl es kurz vor dem Ende des Halbfinal-Rückspiels gegen Manchester City nicht danach aussah, als ob es die Königlichen ins Finale schaffen würden.

Die Mannschaft von Pep Guardiola führte nach dem Treffer von Riyad Mahrez mit 1:0 im Estadio Santiago Bernabeu. Das Hinspiel hatten die Citizens mit 4:3 für sich entschieden. Real schafft es in die Verlängerung, weil Rodrygo Goes als Joker in der Nachspielzeit doppelt traf. Karim Benzema erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum Finaleinzug.

Rodrygo kommt in der Champions League nach zehn Partien nun bereits auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Im Schnitt trifft er alle 101 Minuten in der Königsklasse. Der 21 Jahre junge Brasilianer hat seinen Durchbruch bei Real offenbar geschafft.