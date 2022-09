Real Madrid Schwer verletzt? Karim Benzema verlässt das Stadion mit ernster Miene

Foto: / Getty Images Anzeige

App laden Titelverteidiger Real Madrid feierte gestern Abend einen Traumstart in die neue Champions-League-Saison. Das 3:0 bei Celtic Glasgow forderte allerdings seinen Tribut: Karim Benzema (34) musste verletzt runter. Dessen Coach glaubt derweil nicht an eine lange Ausfallzeit. Benzema scheint nicht so optimistisch zu sein.

Video zum Thema

Die Königlichen mussten in der ersten Halbzeit gleich mehrere Schocksituationen überstehen. In der 21. Minute scheiterte Celtics Kapitän, Callum McGregor (29), etwa am Pfosten und vergab damit die beste Chance zur Führung für die Schotten. Nach rund einer halben Stunde kam es dann noch dicker. Karim Benzema hatte sich wohl am rechten Knie verletzt und verließ deshalb den Platz. Der stets unaufgeregte Carlo Ancelotti (63) wollte nach der Begegnung nicht gleich das Schlimmste befürchten. "Es scheint nichts Besorgniserregendes zu sein", beruhigte Reals Coach die Gemüter der Fans. "Wir müssen den morgigen Tag abwarten, wenn er sich untersuchen lässt. Nach erster Bewertung scheint es nichts Ernsthaftes zu sein."

Der Favorit auf den Ballon d'Or 2022 selbst scheint pessimistischer zu sein. Er verließ das Stadion laut Marca mit ernster Miene. Sein Kommentar zu Schwere der Verletzung: "Mal sehen, was morgen herauskommt".