Nach Wechsel in die Wüste: Karim Benzema fühlte sich "sofort geliebt"

Vor allem sein muslimischer Glaube und die Nähe zu Mekka haben eine große Rolle für den Wechsel nach Saudi-Arabien gespielt, erklärt Karim Benzema zu den Beweggründen für seinen Saudi-Wechsel. Der 35-Jährige will auch weiterhin sportlich für Schlagzeilen sorgen und dem Land bei seinem fußballerischen Wachstum helfen.

Im Interview mit der saudi-arabischen Liga betonte der 35-Jährige, dass die Nähe zu Mekka und das Leben in einem muslimischen Land entscheidenden Einfluss auf seine Entscheidung hatte. "Als Muslim fühlt man sich in Mekka wohl. Es ist ein außergewöhnlicher Ort. Hier bin ich in Frieden", sagte er.

Es war einer der unerwartetsten Wechsel in diesem Sommer: Karim Benzema, der des Öfteren betont hatte, seine Karriere bei Real Madrid beenden zu wollen und als Kapitän des Teams der absolute Führungsspieler war, verließ die Blancos in Richtung Saudi-Arabien.

Der 97-fache Nationalspieler war von dem Projekt der Saudi Pro League begeistert: "Ich wollte ein Teil davon sein und dazu beitragen, dass der Fußball in diesem Land vorankommt." Von dem Niveau der Liga war der 35-Jährige positiv überrascht, "denn in Europa sehen wir von hier nicht viele Fußballspiele", so Benzema

Abschied von Real Madrid zum richtigen Zeitpunkt

Im Interview ließ Benzema zudem seine Zeit bei Real und den Abschied aus Madrid Revue passieren. "Ich bin sehr glücklich und stolz auf alles, was ich mit Real Madrid erreicht und gewonnen habe", so der Ballon d'Or-Sieger von 2022. Es sei aber der richtige Zeitpunkt gewesen, "eine neue Veränderung in meinem Leben zu versuchen."

Verwendete Quellen

as.com