Benzema versagen gleich zweimal die Nerven – Real dennoch auf Kurs Richtung Meisterschaft

Karim Benzema ist in dieser Saison der Unterschiedsspieler bei Real Madrid. Gestern vergab der Franzose gegen Osasuna aber gleich zwei Elfmeter. Seine Kameraden sprangen diesmal für ihn in die Bresche und fuhren einen weiteren wichtigen Sieg im Meisterschaftsrennen ein.

Das 3:1 bei Osasuna zog die Madridistas bis zum Abpfiff in seinen Bann. Dabei hätte Karim Benzema kurz nach der Pause für klare Verhältnisse sorgen können. Beim Stand von 2:1 wurde seinem Team in der 51. Minute ein berechtigter Strafstoß zugesprochen.

Erst in der Nachspielzeit erlöste Lucas Vasquez seine Mannschaft mit dem Treffer zum Endstand. Der Spanier wusste nach dem Match um die Bedeutung des eingefahrenen Dreiers. "Es war für uns ein wichtiges Spiel. Der Sieg ist wichtig für die Liga. Wir haben Lust, die Meisterschaft so früh wie möglich zu gewinnen." Real steht mit 78 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze und könnte mit etwas Glück am nächsten Spieltag alles klarmachen.