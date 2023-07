Karim Benzema feiert Einstand nach Maß - prominenter neuer Mitspieler im Anflug

Karim Benzema trifft bei seinem Debüt in Saudi-Arabien - Foto: / Getty Images

Nach 14 Jahren entschied sich Karim Benzema für einen Abschied von Real Madrid. Der Franzose ist mit 354 Toren die Nummer zwei der Rekordtorschützen bei den Königlichen. Neben fünf Champions League-Titeln und vier spanischen Meisterschaften konnte der Stürmer im Dress der Königlichen auch seinen größten individuellen Erfolg feiern, als er 2022 nach einer überragenden Champions League-Saison den Ballon d´Or gewann.

Obwohl Benzema bei Real Madrid weiterhin gesetzt war und auch in der aktuellen Saison als unersetzlicher Stürmer in die Saison gegangen wäre, entschied er sich für einen Wechsel nach Saudi-Arabien und schloss sich - gegen eine fürstliche Entlohnung - Al Ittihad an.

Matchwinner beim Debüt

Beim Debüt für seinen neuen Klub stand der Franzose in der Startelf und zeigte gleich eine gute Leistung. Er war bereits in das Spiel der Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo als Zielspieler eingebunden. Beim Ausgleichstreffer hatte der 35-Jährige seine Beine im Spiel, mit einem starken Pass bereitete er den Treffer von Abderrazak Hamdallah vor.