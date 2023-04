Berater-Ansage: Eduardo Camavinga will den Rest seines Lebens für Real Madrid spielen

Real Madrid darf die nächsten Entwicklungsschritte von Eduardo Camavinga verzeichnen, die nicht größer hätten ausfallen können. Carlo Ancelotti stimmte deshalb erst vorige Woche eine Lobeshymne an. Der vielseitig einsetzbare Youngster würde am liebsten für immer das weiße Trikot tragen.

In den vergangenen Wochen wurde bei den Real Madrid nahestehenden Medien stets geschrieben, dass der noch bis 2027 langfristig ausgelegte Vertrag von Eduardo Camavinga vorzeitig um zwei oder drei weitere Jahre verlängert werden soll.

"Ich spreche nie über Verträge. Ich denke, wir werden zu gegebener Zeit mit dem Verein darüber sprechen", erklärt Berater Jonathan Barnett gegenüber der spanischen Version des Portals Goal.com. Camavinga machte in dieser Saison in beeindruckendem Ausmaß klar, wie wichtig er schon jetzt für die Blancos ist.

In allen entscheidenden Spielen stand er in der Startelf und musste zudem aufgrund von vielen Verletzungen auf der linken defensiven Außenbahn aushelfen. Dort erledigte er die ihm übertragenen Aufgaben mit Bravour. Eigentlich spielt Camavinga aber lieber in der Zentrale, wo er in den nächsten Jahren zu einem der Besten der Welt werden möchte.