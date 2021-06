Real Madrid : Berater dementiert Rücktrittsgedanken von Gareth Bale

"Wie in der spanischen Presse üblich, sind das keine sehr zuverlässigen Nachrichten, daher überrascht es mich nicht", sagte der Brite gegenüber dem Onlineportal Madridista Real. Bei den Berichten handele es sich um "Müll".

Seine Karriere wird Gareth Bale also aller Voraussicht nach nicht beenden, wie es für den 31-Jährigen weitergeht, ist allerdings noch offen. Sein Leihvertrag mit Tottenham endet am 30. Juni, in Madrid besitzt sein Anschlussvertrag noch ein Jahr Gültigkeit.

Eine Rückkehr zu den Königlichen ist nach dem Aus von Zinedine Zidane wieder wahrscheinlicher geworden. Der Franzose hatte kein Hehl daraus gemacht, dass er nicht mehr mit dem Waliser plant.