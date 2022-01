Juventus Turin : Berater enthüllt: Massimiliano Allegri musste nur noch Unterschrift bei Real Madrid setzen

An der Concha Espina bereut aktuell wohl niemand, dass Allegri nicht den Weg in die spanische Landeshauptstadt eingeschlagen hat. Die Rückkehr von Carlo Ancelotti ist bislang ein voller Erfolg. Real führt LaLiga an, steht im Achtelfinale der Champions League und ist noch in allen Pokalwettbewerben vertreten.