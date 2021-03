Real Madrid : Berater preist Talent an: "Wird bei Real Madrid oder dem FC Bayern landen"

Die Iberer steuerten jedoch spät dagegen und der bei Barça ausgebildete Dani Olmo markierte in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer. Für den 20-jährigen Kvaratskhelia war es das zweite Tor im siebten Auftritt für sein Heimatland.

Fernab seiner patriotischen Rolle ist der Flügelstürmer in Russland angestellt, sein Vertrag bei Rubin Kazan ist noch langfristig bis 2024 datiert. In der Premier Liga sind für ihn in der laufenden Saison drei Tore und acht Vorlagen in 20 Partien festgehalten.