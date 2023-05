Vinicius Junior: Berater nennt Liga, in die der Superdribbler wechseln könnte

Vinicius Junior hat sich bei Real Madrid vom Supertalent zum Weltstar entwickelt. Seine Zukunft sieht er in der Primera Division. Nur eine andere Liga kommt für den Brasilianer offenbar als Arbeitsumfeld infrage.

Vinicius Junior spielt bereits seit fast fünf Jahren für Real Madrid. Der Brasilianer stand auch beim FC Barcelona auf dem Einkaufszettel, die Königlichen stachen den Erzrivalen aber aus und sicherten sich schon 2017 die Dienste des Supertalents. 2018, nach Vinicius' 18. Geburtstag, folgte der Wechsel nach Europa.

Während der Südamerikaner in seinen ersten Jahren an der Concha Espina sein enormes Talent immer wieder andeutete, aber zugleich in der Chancenverwertung extreme Defizite offenbarte, hat er sich unter Carlo Ancelotti (63) im Torabschluss enorm gesteigert.

Vinicius ist in die Liga der Weltklassespieler aufgestiegen. Real Madrid will den brasilianischen Nationalspieler halten. Verhandlungen über eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Arbeitsvertrags laufen. Die Königlichen müssen sie offenbar keine großen Sorgen machen, dass der 22-Jährige die Gespräche abbricht und das Weite sucht.