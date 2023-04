Berühmter Landsmann baut Eden Hazard auf: "In ihm steckt noch Magie"

In über 50 Spielen standen Eden Hazard und Vincent Kompany für die belgische Nationalmannschaft auf dem Platz. Der größte gemeinsame Erfolg war der 3. Platz bei der 2018er-Weltmeisterschaft in Russland. Kompany hat Hazards sportlichen Verfall in den letzten Jahren natürlich mitbekommen.

Hazard besitze noch immer ausreichend Qualität, um in einem Finalspiel der Champions League ein Tor zu erzielen, stärkt Kompany im Gespräch mit öffentlich-rechtlichen Sender RTBF. "Er kann noch immer einen Titel gewinnen. Es steckt immer noch Magie in diesem Spieler, in dieser Person. Und man muss das Beste für ihn hoffen, damit es so endet, wie er es verdient."

Mit einem für Hazard glücklichen Ende ist zumindest bei Real Madrid wahrlich nicht mehr zu rechnen. Der 32-Jährige bekommt praktisch seit seinem Wechsel im Sommer 2019 keinen Fuß auf den Boden und sorgte stattdessen abseits des Platzes für große und kleine Skandale.