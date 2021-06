Real Madrid : Beschwerdebrief von Zinedine Zidane: Das sagt Real-Boss Perez

Zinedine Zidane beschwerte sich nach seinem Rücktritt von Real Madrid in einem offenen Brief über mangelnde Rückendeckung durch die Bosse. Florentino Perez (74) kennt die Inhalte des "Abschiedsbriefs" angeblich nicht.

"Soll ich die Wahrheit sagen? Ich habe ihn nicht gelesen. Ich schwöre auf meine Enkelkinder, dass ich ihn nicht gelesen habe", beteuerte der mächtige Real-Präsident laut Real Total.

Der Bauunternehmer hegt sogar Zweifel daran, dass Zidane Autor des Schreibens ist. "Mir wurde gesagt, dass Zidane diesen Brief sicher nicht geschrieben hat, sondern jemand anders. Ich habe einen ganzen Abend mit ihm geredet und er sagte mir nie etwas von dem, was in dem Brief stand", so der 74-Jährige.

Zinedine Zidane hatte in seinem Brief erklärt, dass ihm von den Bossen "die Unterstützung, um mittelfristig oder langfristig etwas aufzubauen" fehle. Der Franzose hätte sich gewünscht, dass das Verhältnis zum Präsidenten und dem Verein in den vergangenen Monaten "ein bisschen anders gewesen wäre als bei anderen Trainern".

Perez würde den Franzosen trotz der öffentlichen Beschwerde auch ein drittes Mal einstellen. "Wenn es nach mir ginge, würde er wieder Trainer von Real Madrid werden. Ich kenne ihn seit 2001, mag ihn sehr und wünsche ihm das Beste."

Über Zidanes Zukunftsvorstellungen erklärte der Boss der Blancos: "Er hat die Hoffnung, Nationaltrainer von Frankreich zu sein und sicherlich wird er das."