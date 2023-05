Nach Patzer: Carlo Ancelotti knöpft sich eigenen Spieler vor

Carlo Ancelotti übt nach der Pleite gegen Real Sociedad Kritik an einem seiner Spieler - Foto: / Getty Images

Innenverteidiger Eder Militao begünstigte den Gegentreffer durch einen amateurhaften Rückpass, den Thibaut Courtois nicht erreichen konnte. Kubo bedankte sich und erzielte die Führung. Es war nicht der erste Aussetzer des brasilianischen Innenverteidigers in letzter Zeit.

Real Madrid geriet im Baskenland durch einen alten Bekannten in Rückstand: Takefusa Kubo, der von 2019 bis 2022 bei den Königlichen unter Vertrag gestanden hatte, aber stets verliehen war, erzielte in der 47. Spielminute den ersten Treffer für die Hausherren.

Grundsätzlich fehle es der Mannschaft in der Primera Division an Kontinuität. "Zum Glück gibt es noch zwei Wettbewerbe", verweist der Italiener auf das Endspiel der Copa del Rey und das Champions-League-Halbfinale gegen Manchester City.

In den K.-o.-Spielen der Königsklasse und dem Endspiel gegen Osasuna erwartet Ancelotti "einen anderen Auftritt" seiner Mannschaft, "mit maximaler Konzentration und Motivation." Das Copa-Finale steigt am kommenden Samstag um 22 Uhr, das CL-Halbfinal-Hinspiel gegen ManCity am 9.5 (21 Uhr) im Bernabeu.