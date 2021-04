Real Madrid : Bittere Nachrichten für Dani Carvajal - Sergio Ramos wieder im Training

Wie der spanische Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, wurde beim Nationalspieler eine Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur diagnostiziert.

Die MARCA hatte zuvor bereits berichtet, dass sich Carvajal im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Chelsea eine schwerwiegende Muskelverletzung zugezogen habe. Der Sporttageszeitung zufolge muss das Eigengewächs bis zum Saisonende zuschauen.

Real Madrid muss damit im Halbfinal-Rückspiel an der Stamford Bridge in der kommenden Woche ebenso auf den Stamm-Rechtsverteidiger auskommen wie in den verbliebenen fünf Spielen der LaLiga-Saison.