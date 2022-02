Real Madrid : Bleibt Alvaro Odriozola beim AC Florenz? "Verliebt sich gerade"

In den ersten Monaten beim AC Florenz hatte Alvaro Odriozola noch nicht den Mehrwert erbracht, den man sich von ihm erhoffte. Inzwischen gehört der Iberer zu den Stammkräften, der auch mit seinen Auftritten absolut zu überzeugen weiß. Vincenzo Italiano stellt ihm ein hervorragendes Zeugnis aus.

"Am Anfang war er nicht der Spieler, den wir jetzt alle sehen. Er hat wichtige Spiele gegen namhafte Klubs hinter sich", sagte Floren-Trainer Italiano während einer Pressekonferenz. "Er muss weiterhin solche Leistungen bringen, wie er sie anbietet. Er verliebt sich gerade in alles um ihn herum, in die Stadt, in die Fans... Ihn so jubeln zu sehen, bedeutet, dass er den Geist in sich trägt, den wir uns alle wünschen."