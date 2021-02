Real Madrid : Bleibt Sergio Ramos bei Real Madrid? Fernando Hierro hat noch Hoffnung

Sergio Ramos (34) und Real Madrid. Diese Ehe scheint am Saisonende geschieden zu werden. Vereinslegende Fernando Hierro hofft allerdings nach wie vor auf ein Happy End und eine Vertragsverlängerung des Abwehrchefs.

"Ich möchte, dass Sergio Ramos bei Real Madrid seine Laufbahn beendet", erklärte der ehemalige Mannschaftskapitän der Blancos gegenüber der Sporttageszeitung MARCA.

Ramos' Vertrag an der Concha Espina läuft am Saisonende nach 16 Jahren aus. Eine Einigung im Vertragspoker ist derzeit nicht in Sicht. Ramos, der im März 35 wird, wünscht sich einen Vertrag bis 2023.

Real Madrid soll allerdings nur ein Arbeitspapier mit reduziertem Gehalt anbieten, was der Spielerseite missfallen soll. Hierro hält Ramos' Wünsche offenbar nicht für überzogen.