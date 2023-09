Bono klärt auf: Das lief wirklich mit dem FC Bayern und Real Madrid

Yassine Bounou, kurz Bono, war nach der hervorragenden Weltmeisterschaft mit der marokkanischen Nationalmannschaft auf dem diesjährigen Sommertransfermarkt ein extrem gefragter Mann.

FC Bayern in Kontakt mit Bono

"Der FC Bayern war in Kontakt mit Sevilla und bat mich zu warten und ein Angebot zu schicken", erklärt Bono bei Canal Sur, "in der Zwischenzeit haben sich aber andere Klubs gemeldet. Ich habe mitbekommen, dass es eine Zeit gab, in der die Bayern nur auf der Suche nach einem Transfer waren. Leider wollen die Vereine nichts ausgeben."

Bono stand also zumindest auf der Münchner Liste, konkret scheint es zwischen den Parteien allerdings nie geworden zu sein. Nach langem Hin und Her fiel die Wahl letztendlich etwas überraschend aus den Israeli Daniel Peretz, der für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv kam.