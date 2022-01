Real Madrid : Borja Mayoral: Eine Wechselspur führt nach Spanien

Inzwischen gilt es als nahezu unmöglich, dass der AS Rom die mit Real Madrid vereinbarte Kaufoption für Borja Mayoral aktivieren wird. Dem unzufriedenen Stürmer bietet sich offenbar die Möglichkeit einer LaLiga-Rückkehr.

Der FC Getafe beschäftigt sich angeblich mit einem Transfer von Borja Mayoral. So geht es zumindest aus einem Bericht von Tiempo de Juego hervor, einer Sendung der spanischen Radiostation Cadena COPE.

Mayorals sportliche Situation ist zum Scheitern verurteilt. Seitdem Jose Mourinho als Trainer in der Ewigen Stadt amtet, wird Mayoral kaum mehr eingesetzt. Der 24-jährige Angreifer kommt in dieser Saison erst auf 249 Einsatzminuten in allen Wettbewerben.