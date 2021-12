Real Madrid : Borja Mayoral: Von der Roma in die Premier League?

Die Gegenwart von Borja Mayoral beim AS Rom ist maximal unbefriedigend. Ein Tapetenwechsel im Januar rückt immer näher. Für die Leihgabe von Real Madrid scheint sich eine Tür in der Premier League zu öffnen.

Nach den Zuzügen von Tammy Abraham und Eldor Shomurodov war schon erwartet worden, dass es für Borja Mayoral nicht gerade einfach wird, in dieser Saison regelmäßig für den AS Rom auf dem Platz zu stehen. Genauso kam es dann auch, was den Leihstürmer von Real Madrid in eine unangenehmen Situation bringt.

Crystal Palace hat laut Sky-Reporter Matteo Moretto wegen eines Wechsels angefragt. Mayoral darf die Giallorossi im Januar verlassen, sollte sich ein Klub finden, der bereit ist, eine angemessene Ablöse zu zahlen. Was käme da nicht gelegener als ein Interessent aus der gut situierten Premier League.