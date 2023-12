Carlo Ancelotti: Deal mit der Selecao droht zu scheitern - Verlängerung bei Real Madrid?

Carlo Ancelotti führte Real Madrid 2022 zum Sieg in der Champions League - Foto: Mikolaj Barbanell / Shutterstock.com

Im April 2023 erklärte Rodrigues, dass Ancelotti die bevorzugte Wahl für den Trainerposten der Seleção sei. Ancelottis Vertrag bei Real Madrid endet im Sommer 2024, und ein Wechsel zur brasilianischen Nationalmannschaft schien wahrscheinlich. Allerdings könnte es zu einer Wende kommen.

Ednaldo Rodrigues als CBF-Präsident entlassen

Der Gerichtshof von Rio de Janeiro hat Ednaldo Rodrigues aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei seinem Amtsantritt 2022 als Präsident des CBF abgesetzt. Innerhalb der nächsten 30 Tage soll eine Neuwahl stattfinden, bei der sich Rodrigues erneut aufstellen lassen kann.

Diese Entscheidung könnte die mögliche Anstellung von Ancelotti als Nationaltrainer beeinflussen, da Rodrigues als der große Unterstützer des Italieners gilt. Sollte Rodrigues nicht gewählt werden, könnte der Deal scheitern.

Real Madrid will Ancelotti Vertrag verlängern

Die Unsicherheit über die Zukunft des brasilianischen Fußballverbands und die guten Leistungen von Real Madrid könnten auch dazu führen, dass Ancelotti seinen Vertrag bei den Blancos verlängert. Boss Florentino Perez ist ein großer Fan des Italieners und strebt eine Vertragsverlängerung an - und das angeblich noch vor Weihnachten. Ancelotti betonte wiederholt in den Medien, dass Real Madrid sein erster Ansprechpartner sei, und er gerne in Madrid bleiben würde.

Seleçao in der Krise

Neben der Unsicherheit auf der Position des Präsidentenamtes und des zukünftigen Trainers, macht die Seleçao auch auf dem Platz eine Krise durch. Zuletzt gab es vier sieglose Spiele: ein Unentschieden zu Hause gegen Venezuela (1:1) und Niederlagen gegen Uruguay (0:2), Kolumbien (1:2) und Argentinien (0:1).

