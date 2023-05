Brasilien unterbreitet Carlo Ancelotti Angebot: "Ist unser Plan A"

Die Meisterschaft hat der amtierende Titelträger schon lange abgehakt. An diesem Samstag (21 Uhr) steht das Finale in der Copa del Rey gegen Osasuna an und in der Champions League treffen die Blancos im Halbfinale auf Manchester City.

Ancelotti droht Rauswurf bei Real Madrid

Sollte Ancelotti weder die Copa, noch die Königsklasse gewinnen, droht ihm der Rauswurf durch Real-Patron Florentino Perez. So wie 2015, als der Italiener nach einer Saison ohne großen Titel vom Hof gejagt wurde.