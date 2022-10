Bruno Guimaraes: "Real Madrid ist das beste Team der Welt"

Bruno Guimaraes ist nach den ständigen Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid befragt worden. "Real Madrid ist das beste Team der Welt, also... schön, aber es ist nur ein Gerücht, mehr nicht", sagt Guimaraes dem Chronicle. "Ich will eine Legende in Newcastle werden. Das Umfeld liebt mich und ich liebe sie. Ich habe nie an dem Projekt gezweifelt."

Schon als Guimaraes im Januar dieses Jahres inklusive Boni für is zu 52 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon zum neureichen Newcastle United wechselte, gab es häufig angestellte Gerüchte, die Real reges Interesse an dem 24-Jährigen nachsagten.

Erst vor gut zwei Monaten war es mal wieder so weit. Im Rahmen des Wechsels von Casemiro zu Manchester United hatte die AS behauptet, Guimaraes sei der Madrider Nummer-1-Kandidat, um Casemiros Nachfolge zu regeln. Passiert ist natürlich nichts.