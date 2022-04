Bruno Guimaraes landet auf dem Einkaufszettel von Real Madrid

Bruno Guimaraes (24) ist einer der Gründe für den Aufschwung von Newcastle United. Seine Leistungen hat offenbar auch Real Madrid registriert. Angeblich sind die Königlichen an dem Brasilianer interessiert.

Bruno Guimaraes ist laut der Sporttageszeitung AS ein Kandidat für den Neuaufbau des Mittelfelds von Real Madrid. Das Herzstück des spanischen Rekordmeisters bestehend aus Toni Kroos (32), Luka Modric (36) und Casemiro (30) kommt langsam, aber sicher in die Jahre.

In Eduardo Camavinga (19) hat Real-Präsident Florentino Perez (75) bereits einen Hochkaräter für die Zentrale verpflichtet. Der nächste im Bunde soll Aurelien Tchoumeni (22, AS Monaco) werden. Für die Zukunft soll aber auch Bruno Guimaraes eine Option an der Concha Espina sein.