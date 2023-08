Real Madrid: BVB-Flirt Sergio Arribas wechselt innerhalb Spaniens

Real Madrid gibt mit Sergio Arribas (21) ein großes Talent ab. An dem jungen Spanier der zweiten Mannschaft der Königlichen waren auch viele Bundesligisten interessiert. Den Zuschlag erhält mit UD Almeria ein Klub aus der spanischen LaLiga, Real hält sich beim Verkauf jedoch ein Hintertürchen offen.

Der Abgang von Sergio Arribas galt bei den Blancos als sicher, da die Königlichen ihrem Talent Spielpraxis auf höchstem Niveau ermöglichen wollen. Durch seine starken Leistungen in der letzten Saison bei der Castilla spielte sich der wendige Offensivakteur ins Notizbuch einiger Klubs.

Bei der Zweitvertretung Reals war der 21-Jährige einer der Schlüsselspieler von Trainer Raul Gonzalez Blanco (46). Er erzielte in der dritten Liga in 36 Spielen 20 Treffer und verpasste mit seinem Team nur knapp den Aufstieg in der Aufstiegsrelegation.

Tor-Debüt in der FIFA Klub-WM

Auch für die erste Mannschaft der Königlichen kam Arribas bereits zum Einsatz: In 14 Spielen - alle als Einwechselspieler - durfte er sich zeigen, seinen ersten Treffer im Trikot Reals erzielte der in Madrid geborene Youngster gegen El Ahly bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.