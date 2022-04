Real-Edeljoker Isco muss Spott der Fans ertragen

Beim Warmmachen kam es zu Spottgesängen gegen Isco. Auf den Tribünen des Estadio El Sadar stimmten Heimfans ein Lied an und trällerten: "Isco Burger King, Isco Burger King…". Eine Anspielung auf diverse Berichte, die Isco in den vergangenen Jahren eine schlechte körperlichen Verfassung unterstellt hatten.

Beim Auswärtsspiel des spanischen Rekordmeisters in Pamplona stand Isco einmal mehr nicht in der Startelf. Der 30-Jährige kam gegen Osasuna aber immerhin als Joker zum Einsatz. In der 74. Spielminute durfte er für Eduardo Camavinga aufs Feld.

Isco wird Real Madrid am Saisonende verlassen

Isco kommt im Trikot des weißen Balletts seit seiner Ankunft vor knapp neun Jahren auf 351 Pflichtspiel-Einsätze. 17 Titel gewann er mit dem Rekordmeister, 109 direkte Torbeteiligungen (56 Assists, 53 eigene Treffer) steuerte er zum Mannschaftserfolg bei.

Real Madrid hat kein Interesse an einer Vertragsverlängerung mit dem Edeljoker, der in der Saison 2017/2018 unter Zinedine Zidane seine beste Phase an der Concha Espina hatte. Sein derzeitiges Arbeitspapier läuft am 30. Juli 2022 aus. Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Spielmacher wird seit langem Juventus Turin nachgesagt.