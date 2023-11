BVB-Flop träumt von glorreicher Zukunft bei Real Madrid

Reiner Jesus will es bei Real Madrid packen - Foto: / Getty Images

Bei Borussia Dortmund gelang dem Brasilianer Reinier (21) nicht der erhoffte Durchbruch. Seit diesem Sommer ist der Offensivspieler nach Italien zu Frosinone Calcio ausgeliehen. In einem Interview bekräftigt er seinen Anspruch, eines Tages für Real Madrid zu spielen und begründet seinen Wechsel in die Serie A.

30 Millionen Euro zahlte Real Madrid im Januar 2020 an Flamengo, um Reinier im Alter von 18 Jahren in die spanische Hauptstadt zu locken. Von vorne rein war klar, dass er zunächst ausgeliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln. So spielte er von 2020 bis 2022 auf Leihbasis bei Borussia Dortmund, schaffte es dort allerdings nicht, sich zu empfehlen.

Seit diesem Sommer steht er bei Frosinone Calcio unter Vertrag. Dort könnte er laut eigenen Aussagen "ohne Druck und mit einem Lächeln" spielen, wie er im Interview mit der AS verriet.

Darum wechselte Reinier in die Serie A

Seine Entscheidung, sich in die Serie A ausleihen zu lassen, hat er mit viel Bedacht getroffen. "Gemeinsam mit meinem Vater und meinem Agenten haben wir das Ende des Transferfensters abgewartet, um die richtige Lösung für mich auszuwählen. Mein Vater sagte mir, dass die italienische Liga die richtige für mich und meinen Fußball sei."