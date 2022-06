80 Millionen Ablöse? Real Madrid: Camavinga hofft auf Tchouameni-Ankunft - Chancen stehen gut

Aurelien Tchouameni (22) wird von mehreren Topclubs umworben. Unter anderem ist der FC Liverpool an einer Zusammenarbeit mit dem Shooting-Star des AS Monaco interessiert. Eduardo Camavinga hofft, dass sein Landsmann sich für Real Madrid entscheidet. Und es sieht durchaus gut aus.

"Ich hoffe, er kommt zu Real Madrid, ich weiß noch nicht genau, was er tun wird, aber ich habe bereits mit ihm gesprochen", erklärte der französische Nationalspieler gegenüber der Sportzeitung L'Equipe: "Mal sehen, was in den nächsten Tagen passiert."

Der mittlerweile 19-Jährige Camavinga war im vergangenen Sommer für 31 Millionen Euro von Stade Rennes an die Concha Espina gewechselt. Anpassungsprobleme hatte der zentrale Mittelfeldspieler nicht, in seiner ersten Saison kommt er auf stolze 46 Partien.

Camavingas Nationalmannschaftskollege Aurelien Tchouameni wird ebenfalls zugetraut, bei Spaniens Rekordmeister auf Anhieb auf regelmäßige Spielanteile zukommen. Real soll 80 Millionen Euro Ablöse für seine Dienste bieten.