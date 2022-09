Real Madrid Fabio Capello: "Carlo Ancelotti der beste italienische Trainer aller Zeiten"

Carlo Ancelotti (63) führte Real Madrid in der vergangenen Saison unter anderem zum Champions-League-Titel. Fabio Capello, einst Königsklassensieger mit dem AC Mailand, adelt seinen Landsmann.

Ancelotti hat nach dem Erfolg im vergangenen Finale gegen den FC Liverpool bereits vier Ausgaben des Henkelpotts in seiner Vitrine stehen. 2003 und 2007 gewann er den Titel mit den Rossoneri, 2014 und 2022 mit dem spanischen Rekordmeister.

Durch den Erfolg der Königlichen in Schottland schraubte Ancelotti seine Statistik in der Königsklasse auf 100 Siege hoch. Damit ist der Real-Coach nur noch zwei Erfolge von Arrigo Sacchi entfernt, der mit dem AC Mailand jeweils zweimal den Europapokal der Landesmeister und den UEFA-Cup gewann.

"Carlo Ancelotti ist der beste italienische Trainer aller Zeiten", erklärte Capello am Rande des 3:0-Auswärtserfolgs von Real Madrid am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2022/2023 bei Celtic Glasgow.

Ancelotti: Drittmeiste Siege in Real Madrids Geschichte

Ancelotti führte Real in der vergangenen Saison zudem zu Erfolgen in Supercopa de Espana und der Meisterschaft. In der Rangliste der erfolgreichsten Trainer von Real Madrid (meiste Siege) belegt der Italiener mit 134 Siegen hinter Miguel Munoz (357 Siege) und Zinedine Zidane (172) den dritten Rang. Er überholte mit dem Erfolg gegen Celtic Vicente del Bosque (133).