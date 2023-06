Carlo Ancelotti als neuer Selecao-Coach? Neymar mit klarer Haltung

Beim brasilianischen Fernsehsender BandSports erklärte Neymar, dass "Ancelotti uns eine Menge beibringen kann. Er ist ein Mann, der alles gewonnen hat." Der PSG-Stürmer empfände es zudem als "Privileg, dass Brasilien erstmals von einem ausländischen Trainer gecoacht werden", würde.

Ancelottis Übernahme der Selecao ist jedoch keineswegs in Stein gemeißelt. Der Maestro hat mehrmals betont, seinen bis 2024 gültigen Vertrag in Madrid erfüllen zu wollen. Die Copa America, die vom 20. Juni bis zum 14. Juli in den USA ausgetragen wird, käme für den Star-Coach somit wohl zu früh.

Real Madrid: Spieler wollen Carlo Ancelotti zur Selecao lotsen

Die Hoffnung, dass Ancelotti die brasilianische Nationalmannschaft doch noch früher übernimmt, haben einige seiner Profis bei Real Madrid aber noch nicht aufgegeben. Rodrygo (22) bekräftigte bei BandSports beispielsweise abermals das große Interesse am viermaligen Champions-League-Sieger.