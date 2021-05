Real Madrid : Carlo Ancelotti: Beerbt er seinen einstigen Lehrling?

Macht es Zinedine Zidane wie 2018? Damals, nach seinem dritten Champions-League-Titel, verkündete der ehemalige Weltfußballer völlig überraschend seinen Rücktritt als Cheftrainer von Real Madrid.

Anfang 2019 kehrte er ins Estadio Santiago Bernabeu zurück und unterzeichnete einen Vertrag bis 2022. Seit Wochen halten sich Spekulationen um einen erneuten Rücktritt Zidanes. Ein klares Bekenntnis zum Rekordmeister vermeidet der Starcoach.

Kein Wunder, dass sich Real-Präsident Florentino Perez (74) nach Alternativen für den Fall der Fälle umschaut. Massimiliano Allegri (52) ist einer der gehandelten Kandidaten, die Zidanes Erbe antreten könnten.

Der DAILY MIRROR bringt nun eine Rückkehr von Carlo Ancelotti in Spaniens Hauptstadt in die Schlagzeilen. Der Italiener hatte Real 2014 zum lang ersehnten zehnten Titel in der Königsklasse geführt, war aber ein Jahr später entlassen worden.