Carlo Ancelotti bestätigt ersten Neuzugang von Real Madrid

Real Madrid steckt mitten in den Kaderplanungen für die neue Saison. Carlo Ancelotti bestätigt die erste Bewegung auf der Zugangsseite.

Am Mittwoch war Fran Garcia noch im Trikot von Rayo Vallecano unterwegs. Beim 1:2 aus Sicht seines aktuellen Klubs bei Real Madrid kam der 23-Jährige über die volle Distanz auf der linken defensiven Außenbahn zum Einsatz.

Dabei konnte sich Garcia schon mal ein ganz genaues Bild von seinen zukünftigen Teamkollegen machen. "Er ist ein Außenverteidiger mit viel Energie, schnell am Ball, er passt gut zu uns. Er wird nächstes Jahr bei uns sein", lüftete Carlo Ancelotti während der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie.

Garcia durchlief im Madrider Nachwuchs sämtliche Altersstufen und war 2020 zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später dauerhaft in den Madrider Stadtteil Vallecas gewechselt. Dort entwickelte sich Garcia prächtig, so dass Real von einer Rückkaufoption in Höhe von gerade mal fünf Millionen Euro Gebrauch macht.

Links hinten herrscht an der Concha Espina akuter Bedarf. Die Verantwortlichen sind nicht mehr restlos überzeugt von Ferland Mendy, der den spanischen Rekordmeister in den nächsten Wochen verlassen soll. Neben Garcia dürfte dann aber ein weiterer Linksverteidiger an Bord geholt werden.