Carlo Ancelotti blockt bei Erling Haaland ab – Karriere-Ende von Toni Kroos?

Carlo Ancelotti will zur Causa Erling Haaland nichts sagen - Foto: / Getty Images

Vor dem Auswärtsspiel in LaLiga gegen den FC Getafe (Samstag, 21 Uhr) sind Carlo Ancelotti einige pikante Fragen gestellt worden. Während der Trainer von Real Madrid zu Erling Haaland schweigt, nimmt er zum weiteren Karriereverlauf von Toni Kroos Stellung.

Carlo Ancelotti hat sich während der Medienrunde vor dem Meisterschaftsspiel beim FC Getafe kein Statement zum omnipräsenten Thema Erling Haaland entlocken lassen. "Es tut mir leid, aber ich werde mich nicht über Haaland äußern", sagte der Cheftrainer von Real Madrid am Freitag.

Über einen potenziellen Wechsel Haalands an die Concha Espina ist in den vergangenen Tagen wieder häufiger berichtet worden. Dass es eine Ausstiegsklausel in dessen Vertrag bei Manchester City gibt, ist von Pep Guardiola zumindest öffentlich dementiert worden.

Derweil ist Ancelotti am Freitag ebenfalls dazu aufgefordert worden, zur Zukunft von Toni Kroos Stellung zu nehmen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und 2014er-Weltmeister ist nur noch für diese Saison gebunden. Gespräche über eine Verlängerung haben dem Vernehmen nach noch nicht stattgefunden. Beendet er mit 33 Jahren seine Karriere?