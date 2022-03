Real Madrid : Carlo Ancelotti: "Das bedeutet, dass sie Vinicius fürchten"

Beim 3:0-Sieg gegen Mallorca wurde Vinicius Jr. besonders hart in die Mangel genommen. Der Angreifer von Real Madrid beschwerte sich im Nachhinein auf Social Media über die Schiedsrichterleistung. Sein Coach gab ihm den Tipp, diese Attacken als Kompliment zu verstehen.

Carlo Ancelotti zeigte sich im Gespräch mit Movistar gewohnt locker, was die Fouls gegen seinen Spieler angeht. "Vinicius weiß genau, dass die gefährlichsten Spieler diejenigen sind, denen der Gegner mehr Aufmerksamkeit schenkt und die mehr Fouls als nötig begehen – aber das ist ganz normal. Das bedeutet, dass Vinicius sehr gefährlich ist und sie ihn fürchten."

Der Italiener zeigte überhaupt kein Interesse daran, die Unparteiischen für ihre Entscheidungen zu kritisieren. "(Die Fouls) hätten eine orangefarbene (Karte) sein können...ich weiß es nicht. Es ist schwierig zu beurteilen, was ein Schiedsrichter in einem Spiel tut. Es gibt viele Augen, es gibt den VAR...wir müssen darauf vertrauen, was sie tun."

