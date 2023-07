Carlo Ancelotti: "Der Kader ist komplett" – kein Mbappe-Wechsel?

Am frühen Donnerstagmorgen holte sich Real Madrid den zweiten Testspielsieg in Folge und bezwang Manchester United mit 2:0. Der Trainer der Königlichen, Carlo Ancelotti, war nach dem Spiel mit der Leistung und den Neuzugängen sehr zufrieden. Er sieht seinen Kader auch ohne Kylian Mbappe (PSG, 24 Jahre) als komplett an.