Primera Division Carlo Ancelotti entschuldigt sich bei Dani Ceballos für geringe Einsatzzeiten

Wenn Real Madrid am 8. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, wird auch Dani Ceballos unter den Trainierenden sein. "Wir werden mit dem Trainer sprechen, um zu sehen, was er will. Dann werden wir entscheiden, was wir in Zukunft tun werden", sagte der 25-Jährige.

Ceballos kämpfte sich nach einer schweren Sprunggelenksverletzung zurück und lange Zeit einsatzfähig, war in der Meisterschaft allerdings nur zweimal in der Startelf aufgeboten worden. Zu wenig für die Ansprüche des Mittelfeldspielers.

Dafür, dass er nicht so oft zum Einsatz kam, hat sich Real-Trainer Carlo Ancelotti sogar bei Ceballos entschuldigt, wie dieser sagt: "Er ist ein Trainer, der mir sagte, ich solle ihm verzeihen, weil er nicht die Minuten gespielt hat, die er spielen sollte. Das ehrt ihn."