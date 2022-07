Real Madrid Carlo Ancelotti erklärt den Plan mit David Alaba

Nach der Verpflichtung von Antonio Rüdiger berichteten spanische Medien, dass der deutsche Nationalverteidiger in Zukunft mit Eder Militao die Innenverteidigung des Rekordmeisters bilden könnte. David Alaba würde im Zuge dessen auf die linke Abwehrseite wechseln.

Ancelotti plant allerdings anders. "Alaba wird nur noch Linksverteidiger spielen, wenn Not am Mann ist", stellte der italienische Übungsleiter klar. Er wolle das in der vergangenen Saison bestens funktionierende Duo Eder/Alaba nicht auseinanderreißen, so die Begründung Ancelottis.