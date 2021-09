Real Madrid : Carlo Ancelotti erklärt seine Personaltaktik für die rechte Abwehrseite

Während unter Zinedine Zidane in Abwesenheit des verletzten Dani Carvajal mehrfach Lucas Vazquez randurfte, bot Ancelotti gegen Villarreal (0:0) den gelernten Mittelfeldabräumer Fede Valverde rechts hinten auf.

Der Leidtragende: Lucas Vazquez. Dieser sei in der Vergangenheit auch häufiger als Flügelstürmer zum Einsatz gekommen, seltener als Rechtsverteidiger: " Wenn ich einen Außenverteidiger brauche, der von hinten anschiebt, ist Lucas in diesem Aspekt der beste."

Ancelotti warnt vor Sheriff Tiraspol

Wer gegen Sheriff Tiraspol rechts hinten auflaufen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Ancelotti will den Außenseiter nicht auf die leichte Schulter nehmen.

"Wir müssen mit Tiraspol vorsichtig sein, weil man sie wenig kennt", so der La-Decima-Trainer: "Wenn man deren Spiele sieht, erkennt man ein gut organisiertes Team, das in der Offensive sehr schnell ist. Wir benötigen maximale Konzentration, weil wir drei Punkte brauchen, um weiter gut in die Gruppe zu starten."