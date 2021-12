Real Madrid : Carlo Ancelotti erstellt sein königliches Ballon-d'Or-Ranking

Seitdem Lionel Messi am Montagabend zum siebten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde, brodelt die Fußballwelt. Viele sehen es als unangebracht an, dass La Pulga den Goldenen Ball erhalten hat. Auch Carlo Ancelotti wurde zum Ergebnis befragt.

"Ich bin Trainer von Real Madrid und könnte keinen Spieler wählen, der nicht aus meiner Mannschaft stammt", sagte Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel an diesem Mittwoch (21 Uhr) gegen Athletic Bilbao. Bei der Reihenfolge seiner Stimme hätte Carletto Karim Benzema auf Platz 1 gesetzt.