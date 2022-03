Xabi Alonso neuer Coach von Real Madrid? : Carlo Ancelotti: Fans fordern Rauswurf – Vereinslegende als Nachfolger gewünscht

Nach der bitteren 0:4-Klatsche im letzten Clasico gegen den FC Barcelona weht Carlo Ancelotti ein rauer Wind bei Real Madrid entgegen. Der Italiener wird nun von vielen Anhängern kritisch beäugt und soll am liebsten schnell Platz für eine Vereinsikone machen.

Die Madridistas hatten in dieser Saison eigentlich kaum Grund zur Aufregung. Ihr Verein führt die spanische Liga mit einem komfortablen Vorsprung an. In der Champions League wurde darüber hinaus das Viertelfinale nach einem Kraftakt gegen Paris Saint-Germain erreicht. Coach Carlo Ancelotti sollte jedoch nicht die Auswirkungen eines verlorenen Clasico unterschätzen.

Wie das Online-Portal Fichajes berichtet, fordern viele Fans den Rücktritt ihres Trainers. Einen passenden Ersatz haben sie auch schon in der Hinterhand: Xabi Alonso. Der 40-Jährige stand fünf Jahre für Real auf dem Feld und genießt spätestens seit dem Gewinn der beiden Europameisterschaften (2008, 2012) und dem Triumph bei der WM 2010 Heldenstatus in seiner Heimat.

Xabi Alonso kann sich in Zukunft vermutlich vorstellen, die Profis von Real Madrid zu trainieren. Im Augenblick betreut er die zweite Mannschaft von Real Sociedad und das ziemlich erfolgreich. In der letzten Saison gelang dem Team unter seiner Leitung der Aufstieg in die zweite spanische Liga.