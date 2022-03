Real Madrid : Carlo Ancelotti gibt Eduardo Camavinga Versprechen für die Zukunft ab

Real Madrid ist vor allem im zentralen Mittelfeld herausragend bestückt, sehr zum Leidwesen von Eduardo Camavinga. Carlo Ancelotti versichert dem Hochbegabten aber, dass ihm die Zukunft an der Concha Espina gehört.

Eduardo Camavinga ging in den letzten Wochen etwas die Spielpraxis ab. In LaLiga schmorte der 19-Jährige meist auf der Ersatzbank von Real Madrid. Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric genießen unter Carlo Ancelotti das Vertrauen in der Schaltzentrale. Camavinga kommt daher etwas kurz.

"Seine Position in der Mannschaft ist sehr klar, sowohl für uns als auch für ihn", erläuterte Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den RCD Mallorca (Montag, 21 Uhr). "Camavinga ist die Gegenwart und auch die Zukunft des Vereins. An dem Tag, an dem Modric, Casemiro und Kroos älter sind, haben wir Spieler wie Camavinga, Valverde und Antonio Blanco als Ersatz für diese Legenden."

