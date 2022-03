Real Madrid : Carlo Ancelotti gibt sich Karim Benzema hin: "Einfach fantastisch"

Innerhalb von 17 Minuten drehte Karim Benzema im Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ein 0:1 in ein 3:1 für seine Farben – und war dadurch alleinverantwortlich für das Weiterkommen der Blancos.

"Er ist ein fantastischer Anführer unserer Mannschaft. Ein fantastischer Mittelstürmer, ich bin sehr zufrieden mit Karim und auch mit seiner Einstellung. Das erste Tor hat die Dynamik verändert, auf der Tribüne, aber auch auf dem Spielfeld", musste sich Real-Trainer Carlo Ancelotti bei Canal+ erst mal sammeln.

Benzema bestätigte durch seinen herausragenden Auftritt seine ohnehin beeindruckende Form, die er auch in dieser Saison vorweist. Stolze 30 Tore und zwölf Vorlagen lieferte der routinierte Stürmer in 33 Pflichtspielen. Allein in der Champions League kommt Benzema auf acht Tore in sieben Partien.

