Real Madrid : Carlo Ancelotti: Holt er einen Ex-Schützling ins Trainer-Team?

Die Trainerfrage bei Real Madrid ist geklärt. Wenige Tage nach dem verkündeten Rücktritt von Zinedine Zidane heuerte am Dienstag Carlo Ancelotti an der Concha Espina an. Offen ist noch, wie das Trainerteam des 61-Jährigen aussehen wird. Offenbar könnte ein verdienter Ex-Profi von Real zurückkehren.