Real Madrid Carlo Ancelotti: "In dieser Mannschaft ist es nicht schwer, hungrig zu bleiben"

In wenigen Tagen trifft Real Madrid im UEFA Super Cup auf Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Coach Carlo Ancelotti (63) blickt trotz der mäßigen Vorbereitung mit Zuversicht auf dieses Duell.

Der Italiener, der mit seiner Truppe in der Pre-Saison nur eines von drei Spielen gewinnen konnte, gab sich auf einer Pressekonferenz in Bezug auf die letzten Wochen gewohnt cool. "Ich ziehe ein sehr positives Fazit, denn in erster Linie hatten wir keine Verletzungen. Das Team hat gut gearbeitet, wir hatten keine Probleme. Es war eine gute Saisonvorbereitung, nun müssen wir etwas pausieren."

Nach der Rückkehr aus den USA gewährt Ancelotti seinen Jungs zwei trainingsfreie Tage zur Regeneration. Im Anschluss nimmt der amtierende Champions-League-Sieger Kurs auf den UEFA Super Cup.