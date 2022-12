Carlo Ancelotti: "Jose Mourinho ist der Größte von uns allen"

Carlo Ancelotti (63) schämt sich nicht dafür, dass er Real Madrid mitunter auf Konter spielen lässt. Offenbar hat sich der Italiener ein Beispiel an Jose Mourinho (59) genommen.

Ancelotti schwärmt von seinem brasilianischen Tempodribbler in den höchsten Tönen. "Er ist selbstsicherer geworden", hebt Ancelotti Vinicius' Leistungsexplosion hervor. "Das merkt die Mannschaft. Er und Mbappe haben etwas Außergewöhnliches." Beide seien unfassbar "explosiv".

Für Gegenstöße ist Vinicius Junior mit seinem Tempo und überragenden Qualitäten im Eins-gegen-Eins laut Ancelotti eine große Waffe: "Bei Leuten wie Vinicius und Mbappe wäre man ein Verbrecher, wenn man nach einem Ballgewinn nicht den direkten Weg nach vorne suchen würde", so der Italiener.

Real Madrid war in der vergangenen Champions-League-Saison unter anderem gegen Manchester City die Mannschaft mit weniger Ballbesitz. Auch gegen Chelsea und im Finale gegen den FC Liverpool ließen die Königlichen den Gegner kommen.

Mourinho hat viele Spiele dank Kontertaktik gewonnen

Ancelotti hat sich bei seiner Spielweise offenbar von Jose Mourinho inspirieren lassen: "Mourinho ist der Größte von uns allen und er sagte, dass er viele Spiele dank seine Defensive und Kontern gewonnen hat."

In der Tat: Auf dem Weg zu seinem größten Erfolg, dem Triple mit Inter Mailand in der Spielzeit 2009/2010, war Mourinhos Mannschaft gegen den FC Bayern München und Coach Louis van Gaal in Sachen Ballbesitz klar unterlegen, das Champions-League-Endspiel gewannen aber die Nerazzurri dank eines Doppelpacks von Diego Milito.

Verwendete Quellen: Corriere dello Sport