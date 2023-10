Carlo Ancelotti klärt auf: "Luka Modric hat nicht gespielt, weil..."

Real Madrid tritt in diesem Dienstag (21 Uhr) in der Champions League auswärts gegen den SSC Neapel an. In der Königsklasse erhielt Luka Modric zuletzt ein Mandat in der Startelf, was in dieser Saison immer seltener der Fall ist.

Luka Modric bei Real Madrid, "nicht mehr die Rolle"

"Es ist überraschend, dass er nicht die gleiche Rolle wie in der Vergangenheit hat", gab Carlo Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Neapel-Spiel zu, als er zu Modrics sportlicher Situation befragt ist. Die Personalie bietet an der Concha Espina durchaus Zündstoff.

"Er hat im ersten Champions-League-Spiel gespielt, und auch im Derby. In den letzten beiden Spielen hat er nicht gespielt, weil die Konkurrenz im Mittelfeld sehr groß ist", erläuterte Ancelotti seine Entscheidung. "Manchmal kann jemand auf der Bank bleiben. Wir haben kein Problem mit ihm und er hat kein Problem mit uns. Ich habe großen Respekt vor ihm, aber manchmal muss ich Entscheidungen treffen, die uns alle sehr viel kosten."