Real Madrid : Carlo Ancelotti lobt Real Madrid Alt-Stars: "Haben immer noch großen Hunger"

Seit dem 5. Juli bereiten sich die Spieler von Real Madrid auf die neue Saison vor. Der neue Coach, Carlo Ancelotti, möchte in seiner zweiten Amtszeit wieder auf Titeljagd gehen. Die bisherige Vorbereitung scheint bisher ganz nach seinen Vorstellungen zu verlaufen. Vor allem die Einstellung der dienstältesten Profis imponiert dem Italiener.

"Die Spieler haben es gut gemacht, in den jungen steckt viel Qualität und in den älteren viel Engagement. Mir hat beides sehr gefallen, vor allem das Engagement, den Spieler wie Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas Vasquez oder Isco an den Tag legen", äußerte sich der Star-Trainer im Gespräch mit Real Madrid TV.

"Sie haben in den letzten Jahren alles gewonnen, haben aber nach wie vor große Lust und einen großen Hunger, eine bedeutende Saison zu spielen, wie es uns allen gefallen würde."

Carlo Ancelotti soll die Königlichen nach einer Saison ohne Titel wieder an die Spitze führen, national und international. Mit Spielern wie Isco und Marcelo lobte der neue Trainer ausgerechnet die Akteure, die in der letzten Spielzeit nur selten überzeugen konnten und deshalb häufig auf der Bank Platz nahmen.

Trotz der Verdienste seiner Stars weiß Ancelotti aus eigener Erfahrung, dass bei Real nur die aktuellen Ergebnisse entscheiden. Er gewann mit dem Klub 2014 die Champions League und musste dennoch ein Jahr später gehen. In der kommenden Saison wird er daher wohl nur nach Leistung und nicht nach Renommee aufstellen.